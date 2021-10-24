دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اجتمع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الكويت، الأحد، لاقتراح الضوابط والشروط اللازمة تمهيدا لإصدار عفو خاص عن مجموعة من المحكومين الكويتيين، على حين عبر النائب الكويتي السابق والموجود حاليا في تركيا، ناصر الدويلة عن تفاؤله بقرب تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد.

واجتمع رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء ، الشيخ صباح خالد الصباح، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، المستشار أحمد مساعد العجيل، لتنفيذ توجيهات أمير البلاد، الشيخ نواف الأحدم الصباح، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

ووجه أمير البلاد رؤساء السلطات الثلاث باقتراح شروط وضوابط تمهيدا لإصدار عفو عن عدد من الشخصيات الكويتية التي صدرت أحكام بحقها قبل قرار تنفيذ العفو، مستخدما بذلك المادة 75 من الدستور الكويتي، في سبيل إنهاء الاحتقان السياسي في البلاد، وفق بيان لوزير شؤون الديوان الأميري في الكويت.

وزير شؤون الديوان الأميري: سمو أمير البلاد يكلف رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو https://t.co/343zvBeQp4 #كونا #الكويت https://t.co/JclNwg01tP

وتنص المادة على ما يلي: "للأمير ان يعفو بمرسوم عن العقوبة أو ان يخفضها ، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو".

وردا على هذا التوجيه، أصدر مجموعة من الساسة الكويتيين السابقين الموجودين في تركيا، بيانا مشتركا "قدروا فيه وشكروا" أمير البلاد على التمهيد لإصدار العفو الخاص وأكدوا في بيانهم أن "تطبيق توصيات الحوار الوطني هو الكفيل بتخفيف حدة الخلاف السياسي السائد والمستمر وهو أمر مرتبط بالسقف الزمني لكل مرحلة من المراحل التي تم الاتفاق عليها وأجمعت عليها جميع الأطراف التي شاركت فيه (الحوار الوطني)"، حسب تعبيرهم.

وطالب مصدرو البيان بألا يتجاوز السقف الزمني أول جلسة لمجلس النواب والتي تلي جلسة الافتتاح بما يتيح الانتقال إلى المراحل التالية من تطبيق الحوار الوطني وجهوا مطالبة للنواب بأن تكون جلسة الافتتاح لائقة بـ"حضور صاحب السمو أمير البلاد وعدم تفويت فرصة المشاركة في لجان المجلس لأهميتها البالغة في أعمال المجلس وتشريعاته القادمة"، حسب تعبيرهم.

من ناحيته، عبر النائب السابق في البرلمان الكويتي، ناصر الدويلة، والذي غادر البلاد إلى تركيا قبل 7 أشهر تقريبا، على هذه التطورات عبر صفحته الرسمية قائلا: "بعد سماع بيان النواب المهجرين في تركيا الاخ مسلم البراك وجمعان الحربش ومبارك الوعلان وسالم النملان وخالد الطاحوس ومن معهم وبعد الاستماع الى مقابلة د حسن جوهر استطيع ان اقول ان الامل بالمصالحه الوطنيه قائم و ان العفو قادم و سيكون ان شاء الله عفوا يليق بمقام حضرة صاحب السمو الامير"، حسب قوله.

بعد سماع بيان النواب المهجرين في تركيا الاخ مسلم البراك وجمعان الحربش ومبارك الوعلان وسالم النملان وخالد الطاحوس ومن معهم وبعد الاستماع الى مقابلة د حسن جوهر استطيع ان اقول ان الامل بالمصالحه الوطنيه قائم و ان العفو قادم و سيكون ان شاء الله عفوا يليق بمقام حضرة صاحب السمو الامير

وأضاف الدويلة قائلا في تغريدة أخرى: "الكويت لجميع الكويتيين والوطن للجميع و ليس لأي فئة في الكويت مكانه اعلى من باقي فئآت المجتمع و جميع الشعب الكويتي يطالب بعفو سامي يشمل الجميع و يسعد كل فئآت الشعب الكويتي والمسامح كريم و الرفق يزين به كل شيء و تصلح معه الاحوال و تصفى النفوس و نسأل الله ان يجمع الكلمة و يوحد الصف"، حسب قوله.