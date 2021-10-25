دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مايكل موريل النائب الأسبق لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) أن المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري أنقذ أرواح الكثير من الأمريكيين خلال عمله مع الاستخبارات السعودية في مكافحة الإرهاب.

وقال موريل، في جزء من مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS الإخبارية الأمريكية: "أنا معجب كبير به، لقد وجدت أن الدكتور سعد لامع للغاية، لقد وجدته مخلصًا بشكل لا يصدق لبلده".

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مدينة للجبري، قال موريل إن "الدكتور سعد أنقذ بالتأكيد أرواح الأمريكيين، لقد أنقذ أرواح العديد من السعوديين وأنقذ حياة الأمريكيين".

وأضاف موريل: "هل أشعر ببعض الالتزام تجاه الدكتور سعد؟ نعم فعلا. هل الولايات المتحدة الأمريكية كذلك؟ الناس في وكالة الاستخبارية المركزية نعم. ولكن سواء كانت الدولة نعم أم لا، لا أعرف. إنه سؤال صعب إلى حد ما".

وعن شعبية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال موريل إن "هناك مجموعتين من الناس في المملكة العربية السعودية. هناك من هم سعداء جدا بمحمد بن سلمان، إن 70٪ من السكان تحت سن الثلاثين. لكنه لا يحظى بشعبية لدى الحرس القديم، مع العائلة الملكية، لأنه غير النظام".