أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ادعى المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، في جزء من مقابلته مع برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS الإخبارية الأمريكية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "تباهى في عام 2014 بأنه قد يغتال" العاهل السعودي آنذاك الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

وهاجم الجبري، في المقابلة، الأمير محمد بن سلمان، مقدما الكثير من الادعاءات، كما تحدث عن اتهامه لولي العهد بإرسال فريق إلى كندا في محاولة لاغتياله، واحتجاز ابنيه عمر وسارة في السعودية، ونفى اتهامات المملكة له بالفساد والاختلاس.

وقال الجبري إن الأمير محمد بن سلمان "يخشى من المعلومات التي لدي". وادعى الجبري أنه شاهد مقطع فيديو مسجل لاجتماع في عام 2014 بين الأمير محمد بن سلمان والأمير محمد بن نايف الذي كان آنذاك وزيرا للداخلية ورئيسا للاستخبارات.

وأضاف الجبري أن محمد بن سلمان قال لمحمد بن نايف: "أريد أن أغتال الملك عبدالله، أجلب خاتما مسمما من روسيا، ويكفيني فقط مصافحته وسينتهي"، وتابع الجبري بالقول: "هذا ما قاله، سواء كان يتفاخر فقط أم... لكنه قال ذلك وأخذنا الأمر على محمل الجد".

وقالت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، في بيان أصدرته لبرنامج "60 دقيقة"، إن الجبري "مسؤول حكومي سابق فاقد للمصداقية وله تاريخ طويل من التلفيق ومحاولات التشتيت لإخفاء الجرائم المالية التي ارتكبها والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، لتوفير أسلوب حياة مُسرف لنفسه ولأسرته".

وأضاف البيان السعودي أن الجبري "لم ينكر جرائمه، بل إنه في الحقيقة يشير إلى أن السرقة كانت مقبولة في ذلك الوقت. لكنها لم تكن مقبولة ولا قانونية في ذلك الوقت، ولا الآن".