المشهد في السودان.. التسلسل الزمني لتحرك الجيش واعتقال الوزراء

نشر الاثنين ، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهد السودان تحركات عسكرية فجر الإثنين، واعتقالات لوزراء من الشق المدني للمجلس الانتقالي في البلاد، ودعوات للنزول إلى الشوارع من جانب تجمع المهنيين السوداني للتصدي لهذه التحركات في البلاد، نستعرض فيما يلي التسلسل الزمني للأحداث.

وزارة الإعلام السودانية: قوات عسكرية مشتركة تقتحم مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان وتحتجز عددا من العاملين

المبعوث الامريكي للقرن الأفريقي: أي تغييرات في السلطة الانتقالية بالقوة ستؤثر سلبا على المساعدات الأمريكية للسودان

وزارة الإعلام السودانية: قوة من الجيش تعتقل حمدوك وتقتاده إلى مكان مجهول بعد رفضه تأيدد الانقلاب

رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك من الإقامة الجبرية يدعو الموطانين للتمسك بالسملية وحماية "ثورتهم"

نقابة الأطباء تعلن الإضراب السياسي العام والانسحاب من المستشفيات العسكرية

وزارة الإعلام تعلن اعتقال عددا من وزراء الحكومة المدنية برئئاسة عبدالله حمدوك

كلمة مرتقبة لرئيس المجلس السيادي، عبدالفتاح البرهان

تجمع المهنيين يدعو المواطنين للنزول إلى الشوراع والتصدي لما وصفه بـ"الانقلاب العسكري"

تحركات عسكرية في البلاد وقطع للإنترنت والاتصالات