ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء اليونان.. فماذا دار بينهما؟

نشر الثلاثاء ، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء، في زيارة أجراها الثاني إلى السعودية.

وقال مدير مكتب ولي العهد السعودي، بدر العساكر، إن الطرفين استعرضا العلالقات الثنائية بين البلدين.

سمو #ولي_العهد يلتقي رئيس وزراء #اليونان ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، ويتبادلان وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. https://t.co/kgIxhVZpcJ

وأضاف العساكر قائلا: "بحث فرص تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، ويتبادلان وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، حسب تعبيره.

وتتمتع السعودية واليونان بعلاقات مميزة منذ سنوات ويجري البلدان مناورات عسكرية بين الحين والآخر.