ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء اليونان.. فماذا دار بينهما؟

الشرق الأوسط
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ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء اليونان.. فماذا دار بينهما؟
Credit: RYAD KRAMDI / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء، في زيارة أجراها الثاني إلى السعودية.

وقال مدير مكتب ولي العهد السعودي، بدر العساكر، إن الطرفين استعرضا العلالقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف العساكر قائلا: "بحث فرص تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، ويتبادلان وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، حسب تعبيره.

وتتمتع السعودية واليونان بعلاقات مميزة منذ سنوات ويجري البلدان مناورات عسكرية بين الحين والآخر.

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