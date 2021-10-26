تركيا.. البرلمان يوافق على تمديد بقاء الجيش في سوريا والعراق لعامين

نشر الثلاثاء ، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وافق البرلمان التركي على تمديد بقاء القوات التركية في سوريا والعراق لمدة عامين الثلاثاء، وفقا لقناة TRT الرسمية.

ووافق البرلمان التركي على مذكرة من رئاسة الجمهورية لتمديد بقاء القوات في سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين، وفقا للقناة الرسمية التركية.

وأيد حزب العدالة والتنمية والحركة القومية والجيد في حين عارضها حوبا الشعب الجمهوري ولاشعوب الديمقراطية، وفقا للقناة.

وتتواجد القوات التركية في نقاط عسكرية بالشمال السوري وشمال شرق العراق تحت مظلة حماية حدودها من الأحزاب الكردية وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني.

وتعتبر الحكومة السورية الوجود التركي على أرضها احتلالا في حين لا ترحب بغداد بالوجود العسكري التركي ضمن الأراضي العراقية.