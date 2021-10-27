دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن والد المعتقل السعودي، علي النمر، الأربعاء، الإفراج عنه بعد 10 سنوات تقريبا على اعتقاله بعد أن شمله قانون إلغاء أحكام الإعدام بحق القُصر من جانب الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال محمد النمر عبر صفحته الموثقة على موقع تويتر: " لعشر سنوات قضت وحين كان الناس في جوف الليل نياما….كنت أستشعر دعوات صادقة،وهمسات رقيقة،وصلوات تطرق أبواب السماء،والتقط كل نِداء قليل الحرف،جزيل المعنى والأثر اليوم 27 أكتوبر 2021م أصبح ألإبن علي النمر بن أهله وذويه وإن اللسان ليعجز والكلمات لتضعف أمام لطفكم و ودكم أصدقائي"، حسب قوله.

10/2 لعشر سنوات قضت وحين كان الناس في جوف الليل نياما….كنت أستشعر دعوات صادقة،وهمسات رقيقة،وصلوات تطرق أبواب السماء،والتقط كل نِداء قليل الحرف،جزيل المعنى والأثر اليوم 27 أكتوبر 2021م أصبح ألإبن #علي_النمر بين أهله وذويه وإن اللسان ليعجز والكلمات لتضعف أمام لطفكم و ودكم أصدقائي. https://t.co/hShK1fCsTU

وأضاف النمر قائلا في سلسلة تغريداته: " أُقّدم في هذا اليوم 27 أكتوبر 2021م لجميع الأصدقاء والأحبة فردا فردا كل الشكر والتقدير والعرفان لا سيما لاولئك الذين ما لبثوا آناء الليل وأطراف النهار يتضرعون الى الباري،ويتمنون للإبن علي النمر ولأقرانه الفرج والنجاة وقد إستجاب الله دعاءهم فكان الإفراج ممزوجا بفرح منغص منغص"، على حد تعبيره.

وتابع والد المعتقل السعودي المُفرج عنه: "الفضل بعد الله يعود لمقام خادم الحرمين الشريفين بقراره التاريخي في إبريل 2020م والقاضي بإيقاف إصدار وتنفيذ أحكام قتل القاصرين، فجزاه الله وولي عهده خيرا"، حسب تعبيره.

وأشاد محمد النمر بدور هيئة حقوق الإنسان في السعودية بالإفراج عن ابنه مشيرا إلى أن جهودها في سبيل تحقيق التوافق بين تشريعات السعودية والمواثيق الدولية انعكست بصورة إيجابية على حقوق الإنسان في السعودية.

ودعا والد علي النمر إلقيادة السعودية لإصدار عفو شامل عن جميع السجناء والمعتقلين وقال عن ذلك: " نسأل الله ان يوفق قيادة بلادنا لطَّي ملف السجناء والموقوفين وإنهاء معاناتهم وشقاء أهاليهم وإصدار عفو شامل ودعوة كل من هم في الخارج الى العودة مجددا لحضن الوطن الغالي الذي يتسع لنا جميعا"، حسب قوله.

وطلب والد المعتقل السعودي المُفرج عنه ابنه بـ"التسامح والتسامي على الجراحات المثخنة والغائرة"، وأردف موجها حديثه لنجله: "لا نسمح للغل والحقد ان يتسلل الى نفوسنا وصدورنا حتى اولئك الذين مارسوا يوما القساوة والشدة والضيم نقول:تأملوا وتفكروا لتدركوا كم هي الحياة قصيرة ولا تستحق ان يمارس بعضنا أدنى أنواع الأذى على الآخر وأقول:ألأسراء هم أسراء الماضي لاأسراء القيود وتجديد الإنسان لصفحاته راحة لقلبه"، حسب قوله.

وكان قد قال محمد النمر لـCNN في 7 فبراير/شباط من عام 2021 إن الحكومة السعودية ألغت حكم الإعدام بحق علي وأصدرت حكما بحبسه 10 سنوات، قضى منها أكثر من 9 سنوات.