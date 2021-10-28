أمير سعودي ينشر فيديو رد جورج قرداحي على مطالب باستقالته ويعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي على مطالب تدعوه للاستقالة بعد التصريحات التي أدلى بها حول اليمن والتي اعتبرت مسيئة وأثارت تفاعلا واسعا.

https://t.co/fKi9kL09n0 تصريح ينقصه الموسيقى (المُوَتِّرة)التي أشهرته أمّا عن أنك تبحث عن مصلحة لبنان فهذا لا يحتاج لدليل فنحن نرى ما وصل اليه لبنان اقتصاديًّا وتطوره في جميع المجالات سيما الكهرباء وأموال المودعين وهذا يعود لحرص حكومات لبنان( مؤخرًا) ووزرائه أمثالك على مصلحته

ورد قرداحي في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "عندما يطالبني أحدهم أو بعضهم بالاستقالة فأقول له أنا الآن جزء من حكومة متكاملة متراصة ولا يمكنني أن اتخذ قرارا لوحدي ولكن مع الحكومة مجتمعة.."

وأضاف: "إنني أضع مصلحة لبنان فوق كل مصلحة ولا يجوز أن نظل في لبنان عرضة للابتزاز من أي أحد لا من دول ولا من سفراء ولا من أفراد وهم يملون علينا من يجب أن يبقى في الحكومة ومن لا يجب أن يبقى في الحكومة، ألسنا دولة ذات سيادة؟ لماذا لا يحصل هذا إلا في لبنان؟".

أمّا عن سؤالك : ألستم دولة ذات سيادة.. فنعم أنتم كذلك وهل في ذلك شك..؟😇😀

الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد أعاد من جهته نشر مقطع فيديو لتصريحات قرداحي، قائلا بتعليق على صفحته الرسمية بتويتر: "تصريح ينقصه الموسيقى (المُوَتِّرة) التي أشهرته أمّا عن أنك تبحث عن مصلحة لبنان فهذا لا يحتاج لدليل فنحن نرى ما وصل اليه لبنان اقتصاديًّا وتطوره في جميع المجالات سيما الكهرباء وأموال المودعين وهذا يعود لحرص حكومات لبنان (مؤخرًا) ووزرائه أمثالك على مصلحته".

وأضاف الأمير عبدالرحمن بتغريدة منفصلة: "أمّا عن سؤالك: ألستم دولة ذات سيادة.. فنعم أنتم كذلك وهل في ذلك شك..؟"