السعودية.. تداول فيديو تحرش بفتاة في الرياض والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شخص بالتحرش بفتاة في العاصمة السعودية، الرياض، وسط تفاعل.

شرطة منطقة الرياض : القبض على مواطن تحرش بامرأة في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي https://t.co/suJ2TPAf2i

وزارة الداخلية السعودية أعادت نشر مقطع فيديو التحرش "مموها" على صفحتها الرسمية بموقع سناب شات.

وعقّب المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تحرش مواطن بامرأة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض عليه، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة".

شرطة منطقة تبوك : القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على فتاة في أحد المرافق العامة بتبوك https://t.co/cwz4tlLsNj

وفي حادثة منفصلة عقبت الداخلية السعودية، الأربعاء، على مقطع فيديو يظهر فيد قيام شخص بالاعتداء وضرب فتاة في منطقة تبوك، حيث قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية: "بالمتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول يعتدي بالضرب على فتاة في أحد المرافق العامة بمدينة تبوك والقبض عليه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة".