السيسي لمبروك عطية: "مش كل الناس هتستقبل الكلام بنفس الفهم المقصود"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إنه سعيد بالدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وتناوله للقضايا المختلفة، وذلك وسط الجدل الذي تثيره تصريحات الأخير في مصر.

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر"، حيث كان يستضيف الإعلامي شريف عامر، الدكتور عطية: "أنا مش هقول ملحوظة ولا حاجة لأن العلماء الأجلاء ميتقالهومش ملاحيظ، ولكن أتصور أن كل اللى بيسمعنا بتبقي ثقافات وأفكار مختلفة يمكن تكون متنوعة كتير فمش كل الناس هتستقبل كل الكلام بنفس الفهم اللى بيبقي مقصود عند طرحه".

وتابع بالقول: "مش عارف أنا قادر أوصلك النقطة ده يا دكتور؟ يعني مش كل اللى أنا عايز أقوله حتى لو كان له أسانيده وطبيعته العلمية والفكرية مش كلنا هنستقبل بشكل متساو يعني.. المهم يمكن تكون ده مش مشكلة.. تكون عايزة المتحدث يراعي أن كل اللي بيسمعه مش زي بعضهم، أفكار مختلفة".



وقال السيسي إنه يقدر الإعلام الذي وصفه بـ"المجال العظيم"، وخاطب المذيع: "اوعى تتصور أن اللى بيعمل في هذا المجال مالوش أجر"، وأضاف: "لا.. الإعلامي المخلص لرسالته له أجر كبير جدا عند الله".



يذكر أن الدكتور مبروك عطية تعرض لانتقادات مؤخرا إثر تعليقه في حلقة سابقة بالبرنامج على قضية العنف الأسري، ودشن معارضو أراء عطية هاشتاغ "#اوقفوا_مبروك_عطيه"، الذي تصدر تويتر، ورد الدكتور مبروك عطية، في مقطع فيديو، على منتقديه بأن كل كلمة قالها لها دليل بالكتاب والسنة.