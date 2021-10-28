دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدرجت الولايات المتحدة رجلي أعمال لبنانيين وعضوًا في البرلمان على لائحة العقوبات، الخميس.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن رجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري والنائب البرلماني جميل السيد "ساهمت أفعالهم في انهيار الحكم الرشيد وسيادة القانون في لبنان".

وأضاف البيان أن الثلاثة "استفادوا شخصيًا من تفشي الفساد والمحسوبية في لبنان، مما أغناهم على حساب اللبنانيين ومؤسسات الدولة".

وتأتي العقوبات ضمن إجراءات أمريكية تستهدف "محاسبة النخبة السياسية والتجارية في لبنان الذين استفادوا من ممارسات المناقصات غير اللائقة للعقود المتضخمة وثقافة المحسوبية المنتشرة التي تقوض مؤسسات لبنان وسيادة القانون والاستقرار الاقتصادي".

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، أندريا جاكي، إنه "حان الوقت الآن لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حد للممارسات الفاسدة التي تقوض أسس لبنان. لن تتردد وزارة الخزانة في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن عقوبات اليوم "خطوة مهمة في تعزيز المساءلة في لبنان"، مُضيفا أنه "على المسؤولين اللبنانيين إنهاء الفساد واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات التي يواجهها اللبنانيون".

The United States is imposing sanctions on two corrupt Lebanese businessmen and a member of Parliament – an important step in promoting accountability in Lebanon. Lebanese officials must end corruption and take urgent action to address the crises the Lebanese people face.

من جانبه، قال النائب اللبناني جميل السيد، عبر تويتر: "اليوم لن يكون لي تعليق على ما يُسمّى العقوبات الأمريكية"، لافتا أنه سيعقد مؤتمر صحفي في مجلس النواب، الجمعة.

وكان السيد، وهو شخصية أمنية رفيعة سابقة إبان سيطرة النظام السوري بلبنان، موقوفًا لسنوات على ذمة قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري.