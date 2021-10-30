دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صورة في حسابه عبر "تويتر"، قائلا إنها "أجمل لقاء شخصي لي" على هامش معرض إكسبو دبي 2020.

وأظهرت الصورة المنشورة طفلة وهي تجري في اتجاه الشيخ محمد بن راشد.

أجمل لقاء شخصي لي في إكسبو حتى الآن .. https://t.co/psxrX5HOIz

ونشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، صورًا من اللقاء في حسابه على "تويتر".

ونشر ولي عهد دبي فيديو للطفلة عندما كانت تبكي لعدم نجاحها في التقاط صورة مع الشيخ محمد بن راشد خلال إكسبو دبي، قبل أن يحقق أمنيتها.