دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قطر استنكارها لتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن، التي اعتبرتها السعودية والإمارات "مسيئة".

وأعرب بيان للمكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية "استغرابه الشديد واستنكاره للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية".

وقال البيان إن "هذا الموقف من وزير الإعلام اللبناني الجديد غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حدّ سواء".

وأضاف البيان أنه "قد كان حريّا به عدم الزج بلبنان الشقيق في أزمات خارجية وعليه فإن وزارة الخارجية تدعو الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وبشكل عاجل وحاسم لتهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء".

ولم تتخذ قطر خطوات مماثلة لما فعلته الإمارات والكويت والبحرين التي قررت كما السعودية سحب سفرائها في بيروت وأمهلت سفراء لبنان 48 ساعة لمغادرة البلاد.