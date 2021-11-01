بالصور.. لافتات جورج قرداحي ترتفع في صنعاء وهذا ما كتب عليها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رفعت جماعة الحوثي في اليمن لافتات تحمل صور وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، وذلك بأعقاب تصريحاته حول اليمن والتي أثارت أزمة دبلوماسية بين عدد من ادول الخليج ولبنان.

Credit: MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images)

وكتب على اللافتات أسفل صورة قرداحي: "نعم جورج حرب اليمن عبثية".

وكان رئيس وزراء جماعة الحوثي في اليمن، عبدالعزيز صالح بن حبتور، ق وصف وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بـ"الإنسان الحر"، السبت، وذلك في إطار انتقاده للضجة الإعلامية والمقاطعة الدبلوماسية التي فرضتها السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي على لبنان بسبب تصريحات قرادحي حول حرب اليمن.

Credit: MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images)

وقال بن حبتور في الحفل الختامي التكريمي لبرنامج البيئة والنظافة العامة: "تتابعون الضجّة الإعلامية التي افتعلتها السعودية ضد وزير إعلام لبنان الإعلامي جورج قرداحي، الذي صدح بكلمة الحق، وأكد أن الحرب على اليمن عبثية، وقوبلت من قِبل اليمنيين وأحرار العرب والعالم بالاحترام والتقدير"، وفقا لوكالة سبأ التابعة للحوثيين.

وأثار قرداحي غضبا واسعا في دول مجلس التعاون الخليجي بعد وصفه الحملة العسكرية للتحالف المدعوم من السعودية في اليمن بـ"العدوان" ورأى أن الحوثيين "يدافعون عن أنفسهم"، ما أدى إلى سحب كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت سفراءهم من لبنان وطرد بعص تلك الدول سفراء لبنان لديها.