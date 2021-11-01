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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، على تصريحات نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان التي أتت بأعقاب أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول اليمن والتي اعتبرت مسيئة للمملكة والإمارات، واصفا بأن الموقف السعودي فيه "قساوة".

جاء ذلك في مقابلة أجراها الوزير بوحبيب على قناة الجديد اللبنانية، حيث قال: "اليوم الأزمة ما عادت بإيدنا، صارت أكبر منا وستصبح أكبر من لبنان كما رأينا اليوم تصريحات وزير خارجية المملكة العربية السعودية صارت أكبر من لبنان وأكبر منا إحنا كوزارة أو وزراء.."

وتابع قائلا: "لا يوجد خلاف مع كل دول الخليج، عُمان وقطر أبدا لم يقطعوا العلاقات معنا ولا اخذوا سفراء ولا اشي، سفيرنا في الإمارات ما زال هناك والقنصل العام بالإمارات ما زال هناك، ولكن الإمارات سحبت دبلوماسييها.. المملكة العربية السعودية عندها ظروف وعندها موقفها نحن لا نتفهمها نفتكر أن هناك قساوة علينا لأن المشاكل خاصة بين أي دولتين تحل بالحوار أو نبدأ بحلها بالحوار فكيف عندما تكون بين شقيقين؟"

وأضاف: "العلاقة بين المملكة ولبنان تاريخية منذ أول ما طلعوا البلدين والعلاقة ممتازة بينهما بس ما عملنا حوار، لا يوجد حوار.."

وردا على سؤال بأن الأزمة تتخطى تصريحات جورج قرداحي، قال الوزير اللبناني: "صحيح، أنا شخصيا اعتقد وجورج صديق، أو الوزير قرداحي صديق وصديق قوي وهناك معزة بيننا أخاف عليه أنم يطلع كبش المحرقة.."