أمير سعودي يغرد عن "حل بسيط" بلبنان ليعود كما كان بعهد رفيق الحريري

بين انعدام الأمن الغذائي وانهيار الاقتصاد اللبناني.. رمضان هذا العام أصعب من أي وقت مضى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود على الأزمة الدبلوماسية بين عدد من دول الخليج ولبنان بأعقاب تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول حرب اليمن والتي اعتبرت مسيئة للمملكة العربية السعودية والإمارات.

1️⃣الحل في لبنان بسيط إذا كانت القيادة السياسية جادة في ذلك بأن يكون سلاح بيد الدولة وليس بيد أحزاب تفرض أجنداتها وبأن ينأى لبنان نفسه عن مايحدث بالمنطقة من تجاذبات سياسية خاصة الحاقدة على الدول العربية لتعود كما كانت أثناء تواجد الشهيد رفيق الحريري ملاذاً آمناً للسياحة والإستثمار

وقال الأمير في تغريدة على صفحته بتويتر: "الحل في لبنان بسيط إذا كانت القيادة السياسية جادة في ذلك بأن يكون سلاح بيد الدولة وليس بيد أحزاب تفرض أجنداتها وبأن ينأى لبنان نفسه عما يحدث بالمنطقة من تجاذبات سياسية خاصة الحاقدة على الدول العربية لتعود كما كانت أثناء تواجد الشهيد رفيق الحريري ملاذاً آمناً للسياحة والاستثمار".

2️⃣ من غير الطبيعي وغير المنطقي أن تعود الإستثمارات الخليجية إلى لبنان أمام تصريحات علانية من قبل شخصيات سياسية وحزبية تعادي الخليج ودعم مليشيات إرهابية باليمن بالسلاح والتدريب وتهريب المخدرات بشكل منظم وكل هذا يحدث أمام عين الحكومة اللبنانية وبدون محاسبة لمن يقوم بهذا العمل!

وتابع قائلا: "من غير الطبيعي وغير المنطقي أن تعود الاستثمارات الخليجية إلى لبنان أمام تصريحات علانية من قبل شخصيات سياسية وحزبية تعادي الخليج ودعم مليشيات إرهابية باليمن بالسلاح والتدريب وتهريب المخدرات بشكل منظم وكل هذا يحدث أمام عين الحكومة اللبنانية وبدون محاسبة لمن يقوم بهذا العمل!"

وفي تغريدة منفصلة قال الأمير سطام: "نعم وألف نعم لسيادة لبنان لكن أين هي السيادة من سلاح حزب الله وفرض أجنداته على الدولة؟ أين هي السيادة من تدخلاته عسكرياً في المنطقة رغم رفض الدولة لذلك؟ أين هي السيادة أمام عدم محاسبة من يقوم بتهريب المخدرات لأن من يقف خلفها هو نفس الحزب؟ في النهاية الشعارات سهلة لكن الحقيقة صعبة".