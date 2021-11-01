السعودية.. التحالف يدمر موقعين لإطلاق الصواريخ الباليستية في اليمن

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن تدمير موقعين لغطلاق الصواريخ الباليستية في محافظتي صعدة وعمران اليمنيتين في إطار إحباط محاولة استهداف أعيان مدنية في المملكة.

واعلن التحالف أنه نجح بتدمير موقعين للصواريخ الباليستية في المحافظتيني اليمنيتين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأكد التحالف أنه اتسهدف الصواريخ الباليستية ومواقع إطلاقها على حد سواء في هذه العملية.

وكشف التحالف أن هذه العملية تأتي ضمن إطار "تحييد هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والاعيان المدنية بالمملكة"، وفقا لواس.