البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورا وعدم السفر إليه

الشرق الأوسط
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البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورا وعدم السفر إليه
Credit: MOHAMMED AL-SHAIKH / Stringer

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعت وزارة الخارجية البحرينية، الثلاثاء، مواطنيها لمغادرة لبنان فورا بسبب "توتر الأوضاع" في هذا البلد.

ودعت الخارجية البحرينية في بيان لها "المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورًا نظرًا لتوتر الأوضاع هناك مما يوجب أخذ الحيطة والحذر"، حسب قولها.

وأضافت المنامة في بيانها مؤكدة على "ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى الجمهورية اللبنانية وذلك منعًا لتعرض المواطنين لأية مخاطر وحرصًا على سلامتهم".

وكانت قد سحبت الإمارات بعثتها الدبلوماسية من لبنان وعادت البعثة إلى الإمارات الإثنين، بالإضافة إلى منع مواطنيها من السفر إلى هذا البلد.

وتأتي هذه القرارات ضمن تداعيات الأزمة التي سببتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، والتي وصف فيها حرب اليمن بالعبثية واعتبر أن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه "عدوان خارجي" من الإمارات والسعودية.

وأدت هذه التصريحات إلى سحب السعودية والإمارات والبحرين والكويت سفرائها من لبنان وطردت الرياض والمنامة والكويت سفراء لبنان لديها.

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