البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورا وعدم السفر إليه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعت وزارة الخارجية البحرينية، الثلاثاء، مواطنيها لمغادرة لبنان فورا بسبب "توتر الأوضاع" في هذا البلد.

ودعت الخارجية البحرينية في بيان لها "المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورًا نظرًا لتوتر الأوضاع هناك مما يوجب أخذ الحيطة والحذر"، حسب قولها.

وأضافت المنامة في بيانها مؤكدة على "ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى الجمهورية اللبنانية وذلك منعًا لتعرض المواطنين لأية مخاطر وحرصًا على سلامتهم".

وزارة خارجية #مملكة_البحرين تدعو جميع المواطنين المتواجدين في #الجمهورية_اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورًا https://t.co/YqXq6ikrAH https://t.co/ULYU0ca8vS

وكانت قد سحبت الإمارات بعثتها الدبلوماسية من لبنان وعادت البعثة إلى الإمارات الإثنين، بالإضافة إلى منع مواطنيها من السفر إلى هذا البلد.

وتأتي هذه القرارات ضمن تداعيات الأزمة التي سببتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، والتي وصف فيها حرب اليمن بالعبثية واعتبر أن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه "عدوان خارجي" من الإمارات والسعودية.

وأدت هذه التصريحات إلى سحب السعودية والإمارات والبحرين والكويت سفرائها من لبنان وطردت الرياض والمنامة والكويت سفراء لبنان لديها.