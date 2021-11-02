دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، عن أن الهدف من المقابلة التي كان سيجريها قبل نشوب الأزمة الحالية مع السعودية وبعض دول مجلس التعاون الخليجي كان إصلاح العلاقات بين بيروت والسعودية.

وقال بوحبيب في بيان نشرته وزارة الخارجية اللبنانية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "توضيحا" لما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول وجود تسجيلات صوتية للقاء صحفي كان مقررا" موعده قبل نشوء الازمة الحالية نهار الخميس الماضي بتاريخ ٢٨ تشرين اول ٢٠٢١، يهمني التأكيد بأن هدف هذه المقابلة كان السعي".

وأضاف وزير الخارجية اللبناني قائلا: "لفتح باب الحوار وإزالة الشوائب بغية اصلاح العلاقة مع المملكة العربية السعودية واعادتها الى طبيعتها، وهو الهدف الذي أعمل جاهدا" لاجله. وكنت اتمنى من الصحيفة الكريمة أن تساعدنا على السعي لحل هذه الازمة بدل نشر سرديات مجتزأة ومغلوطة تصب الزيت على النار".

وتابع بوحبيب قائلا: " لتأجيج محاولات مد جسور التلاقي، علماً أننا سنصدر توضيحاً مفصلاً حول الموضوع. نأمل من كافة وسائل الاعلام ان تكون وسيلة للتقارب لرأب الصدع والمساهمة البناءة في التقريب بيننا وبين الاخوة والاشقاء العرب"، حسب تعبيره.