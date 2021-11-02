تفاعل على كلمة حمد بن خليفة والد أمير قطر بذكرى تأسيس قناة الجزيرة

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من الكلمة التي ألقاها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الملقب بـ"الأمير الوالد"، والد أمير قطر الحالي، الشيخ تميم بن حمد.

كلمة الشيخ حمد أتت في احتفالية بمضي 25 عاما على تأسيس قناة الجزيرة، حيث قال: "كنا على إدراك عام منذ البداية (انطلاق الجزيرة) بأن هذا الشروع الإعلامي سيواجه عقبات كبرى وبأن خط تحرير الجزيرة سيكون تحديا لدولة قطر وقد كان فقد شقت الجزيرة طريقها في بيئة غير مواتية وكأنما كانت تنحت من صخر.."

وتابع قائلا: "لكننا توكلنا على الله تعالى وتسلحنا بالعزم والمثابرة ووضعنا نصب أعيننا الثمار العظيمة المرجوة من وراء هذا المشروع وهي خدمة المشاهد العربي والعالمي وتمكين الإنسان العربي من أن يكون طرفا في الحوار الإعلامي العالمي لا مجرد متلق سلبي فقط.."

وأضاف: "لم تعرف المنطقة قبل هذا النموذج من الإعلام الذي يجمع بين صدق الخبر وقراءة التحليل والتقيد بأدق المعايير المهنية والفنية المتعارف عليها في الصنعة الإعلامية الرصينة ومن خلال بناء هذا النموذج الرائد أصبحت الجزيرة منبر كل العرب من مختلف مشاربهم السياسية والوانهم الفكرية.."

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