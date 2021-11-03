تقرير التسجيل الصوتي لوزير خارجية لبنان حول السعودية يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا عن تسجيلات صوتية لوزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، تحدث فيها عن المملكة العربية السعودية ونشرتها صحيفة عكاظ السعودية المحلية الأمر الذي أثار تفاعلا.

تسجيلات حصلت عليها #عكاظ تورط وزير خارجية #لبنان.. مسلسل سقوط «الأقنعة المزيفة» مستمر بعد شربل وقرداحي .. عكاظ تكشف ما حاول عبدالله بوحبيب إخفاءه عن الإعلام #عاجل #ان_تكون_اولا #جورج_قرادحي https://t.co/EaBB4ukhzJ https://t.co/BLGPT7utpc

ونشرت الصحيفة السعودية تقريرها على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيه: "تسجيلات حصلت عليها عكاظ تورط وزير خارجية لبنان.. مسلسل سقوط «الأقنعة المزيفة» مستمر بعد شربل وقرداحي.. عكاظ تكشف ما حاول عبدالله بوحبيب إخفاءه عن الإعلام".

١)صدر عن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب البيان الآتي: توضيحا" لما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول وجود تسجيلات صوتية للقاء صحفي كان مقررا" موعده قبل نشوء الازمة الحالية نهار الخميس الماضي بتاريخ ٢٨ تشرين اول ٢٠٢١، يهمني التأكيد بأن هدف هذه المقابلة كان السعي

٢)لفتح باب الحوار وإزالة الشوائب بغية اصلاح العلاقة مع المملكة العربية السعودية واعادتها الى طبيعتها، وهو الهدف الذي أعمل جاهدا" لاجله. وكنت اتمنى من الصحيفة الكريمة أن تساعدنا على السعي لحل هذه الازمة بدل نشر سرديات مجتزأة ومغلوطة تصب الزيت على النار لتأجيج محاولات

الوزير اللبناني رد على تقرير الصحيفة قائلا ببيان نشر على صفحته الرسمية بتويتر: "توضيحا لما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول وجود تسجيلات صوتية للقاء صحفي كان مقررا موعده قبل نشوء الأزمة الحالية نهار الخميس الماضي بتاريخ 28 تشرين اول 2021، يهمني التأكيد بأن هدف هذه المقابلة كان السعي لفتح باب الحوار وإزالة الشوائب بغية اصلاح العلاقة مع المملكة العربية السعودية واعادتها الى طبيعتها، وهو الهدف الذي أعمل جاهدا لأجله.."

٣)مد جسور التلاقي، علماً أننا سنصدر توضيحاً مفصلاً حول الموضوع. نأمل من كافة وسائل الاعلام ان تكون وسيلة للتقارب لرأب الصدع والمساهمة البناءة في التقريب بيننا وبين الاخوة والاشقاء العرب. #بيروت في ٢ تشرين الثاني ٢٠٢١

وتابع الوزير قائلا: "كنت اتمنى من الصحيفة الكريمة أن تساعدنا على السعي لحل هذه الازمة بدل نشر سرديات مجتزأة ومغلوطة تصب الزيت على النار لتأجيج محاولات.. مد جسور التلاقي، علماً أننا سنصدر توضيحاً مفصلاً حول الموضوع.. نأمل من كافة وسائل الاعلام ان تكون وسيلة للتقارب لرأب الصدع والمساهمة البناءة في التقريب بيننا وبين الاخوة والاشقاء العرب.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول هذا التقرير:

وزير خارجية #لبنان يتحدث عن #حزب_الله في تسجيلات مسربة: لانستطيع أن نشفى من "المرض" ولا نستطيع علاجه.. والسعودية لم تساعدنا!! إذا كان هذا حديث رأس هرم الدبلوماسية في لبنان فماذا تتوقعون من غيره.. عذراً أنقياء لبنان وإن كنتم قلة فالسواد الأعظم مرتزقة حاقدين لم يتركوا للحسنى مجال. https://t.co/v56UWKj4K4

وزير خارجية لبنان دفاعًا عن #مخدرات #حزب_الله في تسجيلات مسربة: لو لم يكن هناك سوق مخدرات في #السعودية ماكان فيه تهريب.