الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد السعودية.. وأمير سعودي يشير إلى وجود أمل

لأول مرة هذا العام.. 4 ناقلات نفط ترسو في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دعا علي القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الاتحاد مدرج على قوائم الإرهاب في السعودية والإمارات والبحرين ومصر) إلى ما وصفها بـ"هبّة" لحماية مدينة مأرب من جماعة الحوثي.

نريد هبة رسمية وإعلامية وميدانية لحماية مأرب اليمنية التي تتعرض للهجوم والقصف والتهجير القسري لآلاف المدنيين ولقصف الجوامع من #مليشيا_الحوثي ؟! أيها الصامتون إن انتصر الحوثي فلن تقوم لدولكم قائمة. #فقه_الميزان_في_وعي_الزمان. #الجبهة_القانونية_للدفاع_عن_الأقليات

جاء ذلك في تغريدة للقرة داغي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "نريد هبة رسمية وإعلامية وميدانية لحماية مأرب اليمنية التي تتعرض للهجوم والقصف والتهجير القسري لآلاف المدنيين ولقصف الجوامع من مليشيا الحوثي؟!"

وتابع الأمين العام للاتحاد في تغريدته: "أيها الصامتون إن انتصر الحوثي فلن تقوم لدولكم قائمة".

اليمن اليمن مأرب مأرب. اليمن في مأزق. الحوثيون يريدون تحطيم وتهشيم ذاكرة اليمن؛ لابد من وقفة جماعية تحول دون تحقق الحلم الحوثي. اللهم كن لليمن يارب... #فقه_الميزان_في_وعي_الزمان #الجبهة_القانونية_للدفاع_عن_الأقليات

وفي تغريدة منفصلة قال القرة داغي: " اليمن اليمن مأرب مأرب.. اليمن في مأزق.. الحوثيون يريدون تحطيم وتهشيم ذاكرة اليمن؛ لابد من وقفة جماعية تحول دون تحقق الحلم الحوثي.. اللهم كن لليمن يارب.."

ويذكر أنه وفي وقت سابق من هذا العام، سيطر الحوثيون المدعومون من إيران على 10 من أصل 14 منطقة في مدينة مأرب، ورُغم ذلك، لا تزال منطقة وسط مدينة مأرب الرئيسية تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا المدعومة من السعودية

ومحافظة مأرب غنية بالنفط والغاز وهي موطن لما يقدر بمليون نازح داخلي.