دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة طيران الإمارات، الخميس، عن إطلاق خدمة رحلات يومية من دون توقف بين دبي وتل أبيب اعتبارا من 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فيما علقت وزارة الخارجية الإسرائيل على تلك الخطوة بأنها "مزيد من التقارب الشعبي".

وقالت الشركة، في بيان، إن "هذا الإعلان في الوقت الذي تعمل فيه دولة الإمارات وإسرائيل على تطوير العلاقات وتنمية الشراكات الاقتصادية عبر مجموعة من القطاعات بالإضافة إلى تعزيز المبادلات التجارية بينهما حيث توفر هذه الخدمة اليومية للعملاء في إسرائيل السفر بأمان وسلاسة إلى دبي وعبرها إلى مختلف محطات شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية التي تغطي أكثر من 120 وجهة ".

وأضافت الشركة أنه "تم اختيار أوقات الرحلات من وإلى تل أبيب لتسهيل الوصول إلى الوجهات السياحية الرئيسية خارج دبي مثل تايلاند وجزر المحيط الهندي وجنوب أفريقيا وغيرها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وأشارت الشركة إلى أن "الخدمة الجديدة سوف توفر أيضا متابعة مريحة للمسافرين من تل أبيب إلى نحو 30 محطة لطيران الإمارات عبر أستراليا والولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك والهند وجنوب أفريقيا حيث تضم هذه الدول جاليات يهودية كبيرة كما يمكن للمسافرين من الولايات المتحدة الذين يتطلعون للتوقف في دبي قبل الشروع في رحلتهم إلى تل أبيب الاستفادة من برنامج (التوقف في دبي Dubai Stop Over) الذي يشمل الإقامة في فنادق ذات مستوى عالمي ومشاهدة المعالم السياحية وأنشطة أخرى عديدة".

وبالإضافة إلى خدمة الركاب سوف توفر الإمارات للشحن الجوي سعة 20 طنا لكل رحلة بين دبي وتل أبيب بطائرات بوينغ 777-300 ER لدعم صادرات الأدوية والمنتجات ذات التقنية العالية والخضروات وغيرها من المواد سريعة العطب من تل أبيب ومن المتوقع أيضا أن تنقل رحلات الشحن المواد الخام والمكونات الصناعية وأشباه الموصلات والتجارة الإلكترونية إلى إسرائيل، بحسب البيان.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات عدنان كاظم: "يسرنا الإعلان عن تل أبيب كأحدث وجهاتنا، ومع انطلاق الخدمة بعد بضعة أسابيع ستوفر طيران الإمارات مزيدا من الخيارات للمسافرين من وإلى تل أبيب عبر دبي، كما نتطلع إلى الترحيب بمزيد من رجال الأعمال والسياح من إسرائيل إلى دبي ومنها إلى وجهات أخرى على شبكة طيران الإمارات العالمية".

وأضاف: "نود أن نشكر السلطات في دولة الإمارات وإسرائيل على دعمها للمساعدة في تعزيز الروابط بين المدينتين وننتظر الفرصة لفتح مزيد من الآفاق لكلا البلدين لمواصلة بناء علاقة قوية مع تنمي وتوسيع الأعمال التجارية والحركة السياحية".

ونشر حساب " إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على تويتر تغريدة قال فيها: "المزيد من التقارب الشعبي بين إسرائيل والإمارات بعد عام على السلام مع إطلاق طيران الإمارات رحلات يومية من دبي لتل أبيب اعتبارا من الشهر القادم في 6 ديسمبر".