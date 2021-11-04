"الحرب السعودية على اليمن ظالمة وزادت الطائفية".. ما حقيقة الفيديو المتداول لمقتدى الصدر؟

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية من استقبال الأمير محمد بن سلمان للصدر في السعودية عام 2017
صورة أرشيفية من استقبال الأمير محمد بن سلمان للصدر في السعودية عام 2017Credit: SPA

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول العديد من المغردين مقطع فيديو لزعيم التيار الصدري العراقي الشيعي مقتدى الصدر يصرح فيه بأن "الحرب السعودية على اليمن ظالمة" وأن "التدخل السعودي في اليمن زاد من الطائفية والعنف في المنطقة".

وجاء تداول الفيديو من العديد من المغردين من الجانبين السعودي والحوثي ومن لبنانيين أيضا، وذلك سط الأزمة الجارية بين السعودية ولبنان بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي التي وصف الحرب اليمنية بـ"العبثية" ووصف موقف الحوثيين بالدفاع عن النفس.

ونشر محمد عبدالسلام المتحدث باسم جماعة أنصار الله (الحوثيون)، عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو لمقتدى الصدر مع هاشتاغ "الحرب السعودية على اليمن ظالمة"، بينما اعتبر الكاتب السعودي تركي الحمد أن كلام الصدر "يخلو من المنطق".

ويعود تصريح مقتدى الصدر إلى مقابلة أجراها مع قناة "فرانس 24" في يونيو/ حزيران عام 2015 أي بعد 3 شهور من بدء الحرب اليمنية في مارس/ آذار 2015. وفي يوليو/ تموز 2017، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في لقاء هو الأول من نوعه بينهما، مقتدى الصدر، في السعودية، وأعلن مكتب الصدر في بيان "توافق" آرائهما حول عدد من القضايا التي تهم العراق.

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وقال الصدر في المقابلة إن "الحرب السعودية على اليمن ظالمة باللغة الصريحة، ولا أجامل من هذه الناحية". وأضاف الصدر: "التدخل السعودي في اليمن زاد من التفاقم الطائفي ومن العنف في المنطقة، لو أوقفت السعودية حربها على اليمن لعاد على جميع المنطقة بالأمن وبإطفاء وبتقليل النار الطائفية".

 

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