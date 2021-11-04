صورة أرشيفية من استقبال الأمير محمد بن سلمان للصدر في السعودية عام 2017

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول العديد من المغردين مقطع فيديو لزعيم التيار الصدري العراقي الشيعي مقتدى الصدر يصرح فيه بأن "الحرب السعودية على اليمن ظالمة" وأن "التدخل السعودي في اليمن زاد من الطائفية والعنف في المنطقة".

وجاء تداول الفيديو من العديد من المغردين من الجانبين السعودي والحوثي ومن لبنانيين أيضا، وذلك سط الأزمة الجارية بين السعودية ولبنان بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي التي وصف الحرب اليمنية بـ"العبثية" ووصف موقف الحوثيين بالدفاع عن النفس.

ونشر محمد عبدالسلام المتحدث باسم جماعة أنصار الله (الحوثيون)، عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو لمقتدى الصدر مع هاشتاغ "الحرب السعودية على اليمن ظالمة"، بينما اعتبر الكاتب السعودي تركي الحمد أن كلام الصدر "يخلو من المنطق".

هذا الكلام يخلو من المنطق وابجديات السياسة.الحوثي يثير القلاقل في اليمن نيابة عن إيران،ولولا التدخل السعودي، لكانت كل الجزيرة العربية خاضعة لإيران،وهذا ما كانت تريده إدارة أوباما، وبايدن اليوم.أما الطائفية،فقد غزت المنطقة مع الطائرة الفرنسية عام 1979،والدبابات الأميركية عام2003.. https://t.co/IUAxJf4u9c

ويعود تصريح مقتدى الصدر إلى مقابلة أجراها مع قناة "فرانس 24" في يونيو/ حزيران عام 2015 أي بعد 3 شهور من بدء الحرب اليمنية في مارس/ آذار 2015. وفي يوليو/ تموز 2017، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في لقاء هو الأول من نوعه بينهما، مقتدى الصدر، في السعودية، وأعلن مكتب الصدر في بيان "توافق" آرائهما حول عدد من القضايا التي تهم العراق.

وقال الصدر في المقابلة إن "الحرب السعودية على اليمن ظالمة باللغة الصريحة، ولا أجامل من هذه الناحية". وأضاف الصدر: "التدخل السعودي في اليمن زاد من التفاقم الطائفي ومن العنف في المنطقة، لو أوقفت السعودية حربها على اليمن لعاد على جميع المنطقة بالأمن وبإطفاء وبتقليل النار الطائفية".

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مقتدى الصدر بدأ يمارس دور النسخة الحزبلاتية في العراق ويعلن ذلك عبر الهجوم على السعودية لانها السد المنيع الدي تكسرت على اسواره احلام قرامطة العصر https://t.co/XGwb8bgy2I

هذا ما قاله السيد مقتدى الصدر عن الحرب السعودية على اليمن ،وهو رئيس اكبر كتلة برلمانية في العراق. برسم السعودية وحلفائها وكل المتزلفين والمنبطحين في لبنان، لتعلموا علم اليقين ان القضية ليست تصريحات الوزير جورج قرداحي.سمعوا منيح بعيدا عن تقييم كل مواقف السيد مقتدي الصدر وتقلباته. https://t.co/YP0UD9awDB

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