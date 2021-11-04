لأول مرة هذا العام.. 4 ناقلات نفط ترسو في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد محمد آل جابر، سفير المملكة العربية السعودية في اليمن على أن جماعة الحوثي هم الرافض الوحيد لجهود السلام ووقف إراقة الدم في اليمن.

لقد أكدت أفعال الحوثيين الإجرامية للمجتمع الدولي والانساني انهم الرافض الوحيد لجهود السلام ووقف اراقة الدماء، وتعمدقتل المدنيين واستهدافهم بالصواريخ والطائرات بدون الطيار ايرانية الصنع في مساجدهم ومنازلهم وحتى مخيماتهم التي لجوء اليها هرباً من استبداد وبطش الميليشيا الحوثية. https://t.co/65QLYdeIEX

جاء ذلك في تغريدات للسفير آل جابر على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "لقد أكدت أفعال الحوثيين الإجرامية للمجتمع الدولي والانساني انهم الرافض الوحيد لجهود السلام ووقف اراقة الدماء، وتعمد قتل المدنيين واستهدافهم بالصواريخ والطائرات بدون الطيار ايرانية الصنع في مساجدهم ومنازلهم وحتى مخيماتهم التي لجوء اليها هرباً من استبداد وبطش الميليشيا الحوثية".

سعدت بالاجتماع مع المبعوث الامريكي الى اليمن تيم ليندركينغ وعدد من المسؤولين الامريكين. أدان الجميع استمرار هجمات الحوثيين على المملكة، والهجوم الحوثي الوحشي على مأرب، ورفضهم لوقف اطلاق النار وزيادة المعاناة الانسانية للشعب اليمني. https://t.co/qoQnOD2dwp

وأضاف في تغريدة منفصلة: "سعدت بالاجتماع مع المبعوث الامريكي الى اليمن تيم ليندركينغ وعدد من المسؤولين الأمريكيين.. أدان الجميع استمرار هجمات الحوثيين على المملكة، والهجوم الحوثي الوحشي على مأرب، ورفضهم لوقف إطلاق النار وزيادة المعاناة الانسانية للشعب اليمني".

وتأتي تصريحات السفير السعودي في الوقت الذي تستمر فيه الاشتباكات في مأرب، حيث ذكرت وكالة الأنباء اليمينة في تقرير، الأربعاء: "كسرت قوات الجيش هجوماً لمليشيا الحوثي في جبهة ملعا وأجبرتها على الفرار بعد سقوط غالبية عناصرها بين قتيل وجريح.. وفي جبهة الجوبة، نفذ أبطال الجش والمقاومة عملية التفاف ناجحة لتطويق عناصر حوثية كانت تحاول التسلل نحو مواقع عسكرية وانتهت المواجهات بمصرع غالبية تلك العناصر واعتقال من تبقى منهم".

وأضافت: "وفي الجبهة الغربية، شن الجيش الوطني في ساعة متأخرة من مساء أمس هجوماً استباقياً تمكنوا خلاله من تدمير قدرات المليشيا في جبهة الكسارة وأوقعوا عدداً من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح".