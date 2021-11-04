دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، إلى ان هناك بعض الساسة والإعلاميين والمثقفين يدافعون عن المشروع الإيراني في المنطقة نكاية وكرها في السعودية دون إدراك الخطر الذي يشكله ذلك على الأمة العربية والإسلامية.

بعض الساسةوالإعلاميين والمثقفين يدافعون عن المشروع الإيراني في المنطقة نكاية وكرها في السعودية لكنهم لا يدركون بأنه خطر على الأمة العربية والإسلامية وإذا تمكنوا لن يرحموا أحد وما يحدث في سورياوالعراق واليمن من نهب وقتل وتهجير خير دليل, اصحوا قبل أن تندموا في وقت لا ينفع فيه الندم

جاء ذلك في تغريدة للأمير سطام قال فيها: " بعض الساسة والإعلاميين والمثقفين يدافعون عن المشروع الإيراني في المنطقة نكاية وكرها في السعودية لكنهم لا يدركون بأنه خطر على الأمة العربية والإسلامية وإذا تمكنوا لن يرحموا أحد وما يحدث في سوريا والعراق واليمن من نهب وقتل وتهجير خير دليل، اصحوا قبل أن تندموا في وقت لا ينفع فيه الندم".

هذا التهديد الذي وجهه هذا الإرهابي سابقاً لسفك الدم السعودي بكل وقاحة ودموية بل أنه أيضا دعم مليشيات الحوثي بالسلاح والرجال وهرب المخدرات ولن نسمع لبعض الساسة اللبنانيين أي صوت بل أن بعضهم استعجب من الموقف السعودي اتجاه لبنان في الأزمة الأخيرة, فأين هي سيادتكم من هذه التصريحات ؟ https://t.co/OZhwxYWaxV

وفي تغريدة منفصلة، نشر الأمير سطام مقطع فيديو قصير من كلمة سابقة لنصرالله قال فيها إن "المطلوب أن يُسفك الدم السعودي من أبناء وضباط الجيش..."، مضيفا: "لم نسمع لبعض الساسة اللبنانيين أي صوت بل أن بعضهم استعجب من الموقف السعودي اتجاه لبنان في الأزمة الأخيرة، فأين هي سيادتكم من هذه التصريحات؟"

ويشار إلى أن تغريدات الأمير سطام تأتي وسط استمرار حالة التوتر الدبلوماسي بين المملكة العربية السعودية ولبنان على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول حرب اليمن اعتبرت مسيئة لكل من المملكة والإمارات.