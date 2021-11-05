مقتدى الصدر: لا ينبغي أن تتحول المظاهرات إلى عنف واستصغار للدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق زعيم التيار الصدري الشيعي بالعراق، مقتدى الصدر، الجمعة، على الاحتجاجات التى خرجت للاعتراض على نتائج الانتخابات البرلمانية، التى أجريت الشهر الماضي وتصدرتها كتلة الصدر.

وقال الصدر، عبر حسابه بتويتر: "لا ينبغي أن تتحول المظاهرات السلمية من أجل الطعون الانتخابية إلى مظاهرات عنف واستصغار للدولة، كما لا ينبغي للدولة أن تلجأ للعنف ضد المتظاهرين السلميين، فالتظاهر السلمي حق مكفول عقلاً وشرعاً وقانوناً".



وأضاف: "ثم أوجه كلامي للمتظاهرين، وأقول: الحشد الشعبي حشد جهاد، وأمنيتي ألا تتلطخ سمعتهم بغير ذلك، كما أن حقوق أفرادهم المنضبطين سندافع عنها، وشهداؤهم ضد الإرهاب دماء عز وشرف ولن ننساهم.. فلتحافظوا على تاريخكم، وستكون (حكومة الأغلبية الوطنية) مدافعة عنكم، بعيداً عن مشاريع السياسة الداخلية والخارجية التي تريد النيل منكم من أجل مغانمها الحزبية والطائفية".



وتابع الصدر بالقول: "كما أن الصدام بين قواتنا الأمنية أمر مستهجن، فأنتم أتباع الحشد المجاهد، وهم حماة الوطن".



كانت اشتباكات دامية وقعت في العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، بين قوات الأمن ومتظاهرين من أنصار ميليشيات عراقية مدعومة من إيران، احتجاجا على نتائج الانتخابات.



ودعت أحزاب تمثل ميليشيات مدعومة من إيران إلى احتجاجات بعد خسارتها في الانتخابات، ما أثار غضب قادة الميليشيات، وأدي لاحتجاجات واعتصامات خلال الأسابيع الماضية.