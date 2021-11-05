إيران تعلن انتاج 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، عن انتاج 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، مؤكدا تحقيق منجزات في هذه الصناعة لا وجود لها في دولة اخرى.

جاء ذلك في كلمة لكمالوندي نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، حيث قال: " وفقا للاتفاق النووي فقد تم تحديد مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% بـ 120 كيلوغراما فقط الا انه وبعد قرار البرلمان (مشروع المبادرة الاستراتيجية لمواجهة الحظر وصون المصالح الوطنية) أصبح المخزون حاليا 210 كيلوغرامات كما تحتفظ إيران بـ 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% والذي ليس باستطاعة اي دولة انتاجه سوى المالكة للسلاح النووي".

وأضاف: " ان تركيبات الديوتريوم التي تصل قيمة المليغرام الواحد من بعضها الى عشرات آلاف الدولارات ولم يزودوننا بها، نقوم الان بإنتاج 150 نوعا منها، فضلا عن ادوية مشعة تشخيصية وعلاجية لمختلف الامراض من ضمنها السرطانات، والتي تنافس أفضل الانواع في العالم من ناحية الجودة وكذلك أفضل انواع الماء الثقيل والتي تم تأكيد جودتها العالية في اكثر المختبرات تطورا في اميركا".

وتابع قائلا: "لنا منجزات وامكانيات لا وجود لها في دولة اخرى وللأسف يتم الحديث غالبا حول التخصيب والطرد المركزي في حين اننا حققنا الكثير من المنجزات في القطاع غير الطاقوي.. الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم باتت في الطليعة على صعد كثيرة كتقنيات النانو والنووي".