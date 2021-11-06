بعد جدل حول وضعه الصحي.. فيديو جديد لأردوغان وهو يلعب كرة السلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يلعب كرة السلة مع عدد من الشباب في مدينة إسطنبول، الجمعة، بعد شائعات عن تدهور وضعه الصحي أثارت الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية.

ونشرت وكالة الأناضول الرسمية التركية صورا لأردوغان وهو يمارس كرة السلة مع الشبان وقالت إن هذا النشاط يأتي في ظل زيارة أجراها الرئيس التركي لحديقة "الأمة" في منطقة العمرانية بإسطنبول.

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وتداولت عدد من وسائل الإعلام التركية والمغردون الأتراك مقطع الفيديو للتأكيد على أن أردوغان يتمتع بصحة جيدة.

وكانت قد أثيرت أنباء حول تدهور صحة الرئيس التركي بعد مشاركته في قمة "غلاسكو"، حيث تداول مغردون مقطع فيديو له بينما يحاول المشي بصعوبة، في حين أكد مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن أردوغان يتمتع بصحة جيدة بشكل غير مباشر، عبر مقطع فيديو نشره له قبل أيام.