دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد نوح العيسوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الأوقاف بمصر على التحفظ الذي المشيخة العامة للطرق الصوفية على قرار محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمصر، بوقف التبرعات النقدية للمساجد تحت أي مسمى.

وقال العيسوي في تصريح أدلى به لبوابة الأهرام إن "قرار وزارة الأوقاف بوقف التبرعات النقدية للمساجد تحت أي مسمى، لا يتعارض مع صناديق النذور الخاصة بالمساجد الكبرى التي تحصل المشيخة العامة للطرق الصوفية على نسبة ١٠ ٪ مما تحصله بحسب القانون".

وأضاف: "قرار وقف التبرعات النقدية بالمساجد قرار حكيم وشجاع؛ كونه يأتي في إطار الحوكمة المالية، وضمن خطة الدولة للرقمنة المالية وتعزيز الدفع غير النقدي وكل هذا لتحقيق أعلى درجات الشفافية، داعيا كافة الجهات التي تجمع تبرعات مالية بصناديق أن تحذو حذو وزارة الأوقاف".

وتابع العيسوي: "إنه بحكم القرار يمنع أي شخص من جمع التبرعات بشكل نقدي، ويمكن التبرع للمساجد عن طريق حساب بنكي أو بريد أو رقم خاص بالمسجد.. الوزارة لديها رقما حساب بالبنك المركزي لتبرعات المساجد؛ إذ يأتي الرقم الأول تحت بند ’صندوق عمارة المساجد‘، والثاني تحت بند ’بر وخدمة المجتمع‘ وهو صندوق خاص بكفالة الأيتام وتربية الأطفال أو خدمات عامة للفقراء والمساكين".