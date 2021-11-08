ممثل الولي الفقيه: طلبنا من السعودية أن تأخذ بنظر الاعتبار حق إيران كاملا بالحج

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عبدالفتاح نواب، ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج ومسؤول بعثة الحجاج الإيرانية، إنه بلاده طلبت من السعودية الأخذ بعين الاعتبار حق إيران كاملا الحج.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان نواب قوله: "السعودية تعتزم اقامة مراسم الحج لهذا العام بحضور نحو 60 ألف حاج إلا أنها وضعت الكثير من القيود الصعبة لإقامة هذه المراسم"، مشيرا إلى أن "كلفة حج التمتع تتراوح ما بين 3000 و3500 دولار وحج العمرة ما بين 1500 و1600 دولار".

وأضاف أن "السعودية فرضت ضريبة القيمة المضافة على جميع الخدمات بنسبة 15 بالمائة وهي نسبة كبيرة بالنسبة للحجاج الإيرانيين"، لافتا إلى أن "السعودية حددت العدد لحج العام الجاري بـ 60 الفا منهم 15 الفا (25 بالمائة) للسعودية نفسها و45 الفا (75 بالمائة) لدول العالم الاسلامي كلها وهو مثال بارز لعدم التصرف بعدالة ونحن نحتج على هذه النسب".

وتابع قائلا: "وفق تقسيم الحصص الذي كان متبعا سابقا فقد كانت حصة إيران 1 الى 20 من اجمالي عدد الحجاج المخصص للدول الاسلامية اي 1 من 20 من 45 الفا لحج العام الجار".

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