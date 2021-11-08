يحيى رسول عن محاولة اغتيال الكاظمي: قرأوا ضبط النفس ضعفا

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقطع فيديو ذات صلة
شاهد ماذا قال مصطفى الكاظمي في أول ظهور له بعد محاولة اغتياله
00:54
شاهد ماذا قال مصطفى الكاظمي في أول ظهور له بعد محاولة اغتياله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب يحيى رسول المتحدث باسم القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية، على محاولة اغتيال رئيس وزراء بلاده، مصطفى الكاظمى، واصفا إياخ بالاعتداء الإرهابي الجبان.

جاء ذلك في تغريدات نشرها رسول على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال إن "الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف الليلة الماضية منزل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة (مصطفى الكاظمي) بهدف اغتيال سيادته، يعد استهدافاً خطيراً للـدولة العراقية على يد جماعات مسلحة مجرمة قرأت ضبط النفس والمهنية العالية التي تتحلى بها قواتنا الأمنية والعسكرية ضعفاً.."

وتتابع رسول قائلا: "وستعمل أجهزتنا الأمنية بكل ثبات؛ للكشف عن الجهات المتورطة في هذا الفعل الإرهابي، والقبض عليها، وتقديمها إلى المحاكمة العادلة".

وأضاف أن "من يظن أن يد قواتنا لا تصل إليه فهو واهم، وليس هناك كبير أمام القانون، وليس هناك كبير على العراق.. النصر للعراق".

قد يهمك أيضاً

الكاظمي يتعهد بملاحقة مرتكبي محاولة اغتياله: نعرفهم جيدًا وسنكشفهم

© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.