يحيى رسول عن محاولة اغتيال الكاظمي: قرأوا ضبط النفس ضعفا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب يحيى رسول المتحدث باسم القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية، على محاولة اغتيال رئيس وزراء بلاده، مصطفى الكاظمى، واصفا إياخ بالاعتداء الإرهابي الجبان.

إن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف الليلة الماضية منزل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi بهدف اغتيال سيادته، يعد استهدافاً خطيراً للـدولة العراقية على يد جماعات مسلحة مجرمة قرأت ضبط النفس والمهنية العالية التي تتحلى بها قواتنا الأمنية والعسكرية ضعفاً..

جاء ذلك في تغريدات نشرها رسول على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال إن "الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف الليلة الماضية منزل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة (مصطفى الكاظمي) بهدف اغتيال سيادته، يعد استهدافاً خطيراً للـدولة العراقية على يد جماعات مسلحة مجرمة قرأت ضبط النفس والمهنية العالية التي تتحلى بها قواتنا الأمنية والعسكرية ضعفاً.."

وتتابع رسول قائلا: "وستعمل أجهزتنا الأمنية بكل ثبات؛ للكشف عن الجهات المتورطة في هذا الفعل الإرهابي، والقبض عليها، وتقديمها إلى المحاكمة العادلة".

وأضاف أن "من يظن أن يد قواتنا لا تصل إليه فهو واهم، وليس هناك كبير أمام القانون، وليس هناك كبير على العراق.. النصر للعراق".