العلاقة مع السعودية والموقف من اليمن.. رئيس حكومة لبنان يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استقبل رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي، الاثنين، حيث أكد على حرص بلاده على إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع المملكة العربية السعودية والخليج.

ونقلت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في سلسلة تغريدات على لسان ميقاتي قوله: "لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وسيبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوّة والتعاون".

وأضافت رئاسة مجلس الوزراء ميقاتي "أبلغ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي خلال استقباله قبل ظهر اليوم في السراي الكبير أن الجامعة العربية يمكنها القيام بدور أساسي في هذا المجال، ونحن نشدد على اضطلاعها بمهمة تقريب وجهات النظر، وازالة الخلافات والتباينات حيثما وجدت".

وجدد ميقاتي "التزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية، المنطلقة من قرار مجلس الامن الدولي والمبادرة الخليجية ومبدأ الحوار بين الاطراف المعنية".