ولي عهد السعودية يوجه رسالة لأمير قطر.. والخارجية تكشف مضمونها

الشرق الأوسط
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ولي عهد السعودية يوجه رسالة لأمير قطر.. والخارجية تكشف مضمونها
Credit: FAYEZ NURELDINE / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رسالة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن سفير المملكة لدى الدوحة أوصل الرسالة خلال لقائه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأكدت الخارجية السعودية أن الرسالة الموجهة من ولي العهد تتعلق بـ"العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين".

وكانت قد شهدت "قمة العُلا" توقيع بيان وضع أسس المصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، مطلع يناير/كانون ثاني الماضي.

وفرضت الدول الأربع مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على الدوحة منذ يونيو/حزيران من عام 2017.

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