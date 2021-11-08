ولي عهد السعودية يوجه رسالة لأمير قطر.. والخارجية تكشف مضمونها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رسالة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن سفير المملكة لدى الدوحة أوصل الرسالة خلال لقائه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأكدت الخارجية السعودية أن الرسالة الموجهة من ولي العهد تتعلق بـ"العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين".

سمو ولي العهد يبعث رسالة إلى أمير دولة قطر تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين https://t.co/UBfKFtUs0m

وكانت قد شهدت "قمة العُلا" توقيع بيان وضع أسس المصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، مطلع يناير/كانون ثاني الماضي.

وفرضت الدول الأربع مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على الدوحة منذ يونيو/حزيران من عام 2017.