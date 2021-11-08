دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر وسم حمل اسم الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي عهد السعودية الأسبق، أبرز المواضيع التي تفاعل معها نشطاء تويتر في المملكة وذلك بعد خروجه من المستشفى بأميركا عقب إجراء عملية جراحية ناجحة وفقا لما تناقلته وسائل إعلام سعودية، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عنه:

- ولد الأمير مقرن بن عبد العزيز في سبتمبر/ أيلول عام 1945، وهو الابن الخامس والثلاثون من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

- درس الأمير مقرن علوم الطيران في المملكة المتحدة وتخرج عام 1968.

- عين أميرا لمنطقة حائل عام 1980، وبقي في هذا المنصب حتى عام 1999 حين تم تعيينه أميرا لمنطقة المدينة المنورة.

- في مارس/ آذار 2014، صدر أمر ملكي باختياره وليا لولي العهد.

- في 29 أبريل/نيسان 2015، صدر أمر ملكي بإعفائه من منصبه في ولاية العهد بناء على طلبه.