دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولي عهد السعودية الأسبق الذي أعفاه من منصبه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تفاعلا واسعا بين أمراء ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

التفاعل بين النشطاء جاء عقب خروج الأمير مقرن من "أحد المستشفيات الأمريكية، بعد أن أجرى عددًا من الفحوص الطبية أعقبتها عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح"، وفقا لما نقلته صحيفة سبق السعودية المحلية.

ومنذ بداية عهد الملك سلمان في 23 يناير 2015 إلى الآن، توالى 3 أمراء على منصب ولي العهد، وهم الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الذي أعفاه الملك سلمان المنصب في أبريل 2015، والأمير محمد بن نايف، أول ولي للعهد من أحفاد الملك المؤسس، الذي أعفاه الملك سلمان وعين نجله الأمير محمد بن سلمان خلفا له في 21 يونيو 2017.

وأصبح الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا للعهد يوم 23 يناير/ كانون الثاني 2015، بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتولي الأمير سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم من بعده.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء على وسم حمل اسم الأمير مقرن بن عبدالعزيز:

الحمد لله على السلامة سيدي نسأل الله عز وجل أن يمتعك بالصحة والعافية ويحميك من كل شر وسوء. #الأمير_مقرن_بن_عبدالعزيز https://t.co/BtogysAAR1

الحمدلله على سلامة سيدي الوالد #الأمير_مقرن_بن_عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وادام عليه الصحة والعافيه فهو القدوة الحسنة في التواضع والأخلاق الرفيعه والقلب العاطف الحنون علينا جميعاً الله يعزك ويديمك .. واسأل الله ان يغفر لأخي الأمير #منصور_بن_مقرن ويسكنه الفردوس الأعلى https://t.co/fVT6yW9uDk

سلامتك يا مقرن أجر وعوافي ياسعد عين المملكة لا تعافيت يبو فهد عساك دوم متعافي عسى البشاير تسبقك كل ماجيت الحمد لله على سلامة صاحب السمو الملكي الأمير #مقرن_بن_عبدالعزيز .. نسأل الله أن يحفظه ويديمه و سلامه دائمه يارب 🤲🏻. 💚🇸🇦💚 https://t.co/c2wfZD40Nz

الحمد لله على سلامة سيّدي #الأمير_مقرن_بن_عبدالعزيز .. الله يحفظه من كل مكروه و يرزقه الصحة و العافية يا رب 🤲🏻 https://t.co/Yoi7kw3J5P