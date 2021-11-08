ولي عهد السعودية الأسبق الأمير مقرن بن عبدالعزيز يثير تفاعلا بتويتر بعد خروجه من المستشفى

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية للأمير مقرن بن عبدالعزيز
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولي عهد السعودية الأسبق الذي أعفاه من منصبه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تفاعلا واسعا بين أمراء ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

التفاعل بين النشطاء جاء عقب خروج الأمير مقرن من "أحد المستشفيات الأمريكية، بعد أن أجرى عددًا من الفحوص الطبية أعقبتها عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح"، وفقا لما نقلته صحيفة سبق السعودية المحلية.

ومنذ بداية عهد الملك سلمان في 23 يناير 2015 إلى الآن، توالى 3 أمراء على منصب ولي العهد، وهم الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الذي أعفاه الملك سلمان المنصب في أبريل 2015، والأمير محمد بن نايف، أول ولي للعهد من أحفاد الملك المؤسس، الذي أعفاه الملك سلمان وعين نجله الأمير محمد بن سلمان خلفا له في 21 يونيو 2017.

وأصبح الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا للعهد يوم 23 يناير/ كانون الثاني 2015، بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتولي الأمير سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم من بعده.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء على وسم حمل اسم الأمير مقرن بن عبدالعزيز:

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