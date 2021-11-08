سفارة أمريكا بالسعودية ترد على ادعاء لأطراف ثالثة حول مقابلات التأشيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في السعودية على ما يتم تداوله بأن أطرافا ثالثة يمكنها تأمين مقابلات مبكرة للحصول على تأشيرات السفر.

نحن على علم بالشائعات التي تدعي فيها أطراف ثالثة بأنها تستطيع مساعدة طالبي التأشيرات في الحصول على مواعيد مبكرة لمقابلات التأشيرة، وهذا ليس صحيحاً. تتم جدولة المواعيد فقط من خلال https://t.co/MBBFQqJBOu ولا يوجد أي طرف ثالث لديه أي قدرة على التأثير على توقيت مواعيد المقابلات. https://t.co/nU0kY2dxZe

جاء ذلك في تغريدة للسفارة الأمريكية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: "نحن على علم بالشائعات التي تدعي فيها أطراف ثالثة بأنها تستطيع مساعدة طالبي التأشيرات في الحصول على مواعيد مبكرة لمقابلات التأشيرة، وهذا ليس صحيحاً.."

وأوضحت السفارة بتغريدتها قائلة: "تتم جدولة المواعيد فقط من خلال https://ustraveldocs.com/sa/ ولا يوجد أي طرف ثالث لديه أي قدرة على التأثير على توقيت مواعيد المقابلات".

ولتجنب الإحتيال وإساءة الإستخدام يرجى التأكد من جدولة المواعيد من خلال موقعنا على الإنترنت.

وأضافت: "ولتجنب الاحتيال وإساءة الاستخدام يرجى التأكد من جدولة المواعيد من خلال موقعنا على الإنترنت".