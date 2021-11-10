من الإصلاح إلى الحرب.. كيف كانت رحلة بشار الأسد غير المتوقعة إلى السلطة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، على زيارة وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد لسوريا ولقائه الرئيس السوري، بشار الأسد لافتة إلى "الفظائع" التي ارتكبها الأخير بحق الشعب السوري.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، حيث قال: "نحث دول المنطقة على النظر بعناية في الفظائع التي ارتكبها هذا النظام، الذي ارتكبها بشار الأسد نفسه، بحق الشعب السوري على مدار العقد الماضي، فضلاً عن جهود النظام المستمرة لمنع وصول الكثير من المساعدات الإنسانية إلى البلاد والأمن".

وأضاف المتحدث الأمريكي: "كما قلنا سابقا، لن تعرب هذه الإدارة (الأمريكية) عن أي دعم لجهود تطبيع أو إعادة تأهيل بشار الأسد، هو دكتاتور وحشي".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الاميركية أن وزارة الخارجية الاميركية "قلقة" من التقارير التي تحدثت عن لقاء وزير الخارجية الاماراتي مع الرئيس السوري بشار الاسد في دمشق "والاشارة التي ترسلها".