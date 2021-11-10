(CNN)-- تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًاً الأربعاء، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأشاد جونسون، في بداية الاتصال، بإعلان ولي عهد السعودية عزم بلاده استهداف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال، التزام المملكة بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل توفر التقنيات الآمنة لإدارة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وعلى هامش مؤتمر "الشرق الأوسط الأخضر نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال ولي العهد السعودي إن المملكة ستستثمر أكثر من مليار دولار في مبادرات لمكافحة تغير المناخ.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت السعودية مبادرات لمكافحة التغير المناخي، من بينها مبادرة "السعودية الخضراء".