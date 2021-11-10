دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، زيارة إلى الأردن، الأربعاء، بعد يوم من زيارته إلى سوريا.

واستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في العاصمة الأردنية عمان.

وبحث عاهل الأردن ووزير خارجية الإمارات خلال اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها على كافة المستويات وتطوير وتنمية أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة #الإمارات العربية المتحدة #الأردن His Majesty King Abdullah II receives #UAE Minister of Foreign Affairs and International Cooperation Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan https://t.co/8P8LMeUkXJ

كما التقى وزير خارجية الإمارات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، على هامش زيارته إلى المملكة.

واستعرض الوزيران مخرجات لقاء الملك عبدالله الثاني مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في مايو/ أيار الماضي في عمّان، وفقا لما أوردته قناة "المملكة" الأردنية الرسمية.

وأكدا استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية وحل الأزمات في المنطقة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين وخدمة القضايا والمصالح العربية.

وهنّأ الصفدي الشيخ عبدالله بن زايد بنجاح "إكسبو دبي 2020"، قائلا إنه يعد "نجاحًا عربيًا تفتخر به المملكة، ويتزامن انعقاده مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيسها والمنجزات التاريخية التي حققتها الشقيقة الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية".