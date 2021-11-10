بعد زيارة سوريا.. وزير خارجية الإمارات في الأردن ويلتقي الملك عبدالله الثاني

الشرق الأوسط
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وزير خارجية الإمارات يلتقي عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني
Credit: From Twitter/@RHCJO

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، زيارة إلى الأردن، الأربعاء، بعد يوم من زيارته إلى سوريا.

واستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في العاصمة الأردنية عمان.

وبحث عاهل الأردن ووزير خارجية الإمارات خلال اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها على كافة المستويات وتطوير وتنمية أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

كما التقى وزير خارجية الإمارات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، على هامش زيارته إلى المملكة.

واستعرض الوزيران مخرجات لقاء الملك عبدالله الثاني مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في مايو/ أيار الماضي في عمّان، وفقا لما أوردته قناة "المملكة" الأردنية الرسمية.

وأكدا استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية وحل الأزمات في المنطقة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين وخدمة القضايا والمصالح العربية.

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وهنّأ الصفدي الشيخ عبدالله بن زايد بنجاح "إكسبو دبي 2020"، قائلا إنه يعد "نجاحًا عربيًا تفتخر به المملكة، ويتزامن انعقاده مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيسها والمنجزات التاريخية التي حققتها الشقيقة الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية".

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