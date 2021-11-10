التلفزيون السعودي يوضح "سبب صرامة رد المملكة على حكومة لبنان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت قناة الإخبارية السعودية التابعة للحكومة في المملكة تقريرا تطرقت فيه لأسباب "الرد الصارم" للرياض على حكومة لبنان والتي فجرها تصريح وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول اليمن والتي اعتبرت مسيئة للسعودية والإمارات.

فيديو | #لبنان الأزمة.. لا دولة ولا هيكل مؤسسات ولا اقتصاد ومسؤولين خضعوا بقوة سلاح ميليشيا حزب الله الإرهابية والتي تعمل على تحقيق الطموحات الإيرانية التوسعية #الإخبارية https://t.co/giV8pg7OFJ

جاء ذلك في تقرير نشرته القناة على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة: "لبنان الأزمة.. لا دولة ولا هيكل مؤسسات ولا اقتصاد ومسؤولين خضعوا بقوة سلاح ميليشيا حزب الله الإرهابية والتي تعمل على تحقيق الطموحات الإيرانية التوسعية".

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قال إن بلاده "لا تملي شيئا" على لبنان، وذلك بعد إعلان المملكة استدعاء سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، إضافة إلى وقف دخول كافة الواردات اللبنانية.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، في تصريحات لقناة "العربية"، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: "لا نتدخل في لبنان ولا نملي عليه شيئًا"، مضيفا: "هيمنة حزب الله تجعل التعامل مع لبنان غير ذي جدوى"، مُشيرًا إلى أن سيطرة الحزب "على النظام السياسي في لبنان تقلقنا.. ليست هناك أزمة مع لبنان، بل أزمة في لبنان بسبب هيمنة إيران".