تحرك لبناني رسمي بعد "شكوك" حول عدد حقائب منتخب إيران بمطار بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت صور وصول المنتخب الإيراني إلى مطار العاصمة اللبنانية، بيروت، وعدد الحقائب الكبير الذي رافقهم تفاعلا واسعا أثار شكوكا وتساؤلات.

آخر سفينة مازوت ايرانية وعد بها سيد الضاحية لم تصل .. يبدو أن المنتخب الإيراني أحضر مافي السفينة من مازوت ! في حقائبه😀.. بلد يوزع الورود وحمام السلام وأغصان الزيتون في كل مكان.. ! https://t.co/75kFUe1cun

وزارة الداخلية اللبنانية نشرت بيانا قالت فيه: "وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى قيادة جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك بعد التداول بصور للاعبي فريق كرة قدم أجنبي قادمين الى بيروت، وبحوزتهم عدد كبير من الحقائب، وما رافق ذلك من تعليقات حول عدم خضوعهم لإجراءات تفتيش حقائبهم لدى وصولهم الى حرم المطار".

وأضاف البيان: "وطلب مولوي الى جهاز أمن المطار إجراء الاستقصاءات اللازمة حول هذا الموضوع، وايداعه تقريرا مفصلا لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الشأن".

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صور الحقائب ودخول المنتخب الإيراني، حيث علّق الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد بتغريدة قال فيها: " آخر سفينة مازوت ايرانية وعد بها سيد الضاحية لم تصل.. يبدو أن المنتخب الإيراني أحضر ما في السفينة من مازوت! في حقائبه.. بلد يوزع الورود وحمام السلام وأغصان الزيتون في كل مكان..!"