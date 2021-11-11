رئيس لبنان يثير تفاعلا بتغريدة اقتبس فيها عن "الإمام علي" والرئاسة توضح

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
هتافات لبنانية دعمًا للقاضي بيطار.. ومطالبات بالعدالة في تحقيق انفجار مرفأ بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس اللبناني، ميشال عون، تفاعلا بعد نشره تغريدة اقتبس فيها عن الإمام علي وأن "الأبرياء لا يخافون القضاء" فيما يتعلق بقضية تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.

وقال عون في تغريدته: "الأبرياء لا يخافون القضاء.. وكما قال الإمام علي ’من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن‘".

الرئاسة اللبنانية من جهتها ردت على التفاعل حول هذه التغريدة قائلة بسلسلة تغريدات: " مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يردّ على الرد على تغريدة رئيس الجمهورية: لماذا اعتبر من سارع الى الرد على تغريدة رئيس الجمهورية نفسه معنياً بها، فما اورده الرئيس عون كان كلاماً في المطلق لم يستهدف احداً، لا بالاسم، ولا بالصفة.."

وتابعت: "تغريدة الرئيس عون جزء من تربية شكلت حِكم الامام علي واقواله إحدى قواعدها الاساسية والتي يمكن الاستشهاد بها في تلقين تعاليم الاخلاق.. ليس في التغريدة اي مدلولات طائفية، فلماذا محاولة إضفاء ابعاد طائفية على وجهة نظر لا خلاف دينياً عليها.. التمادي المشبوه والمكرر في اللعب على الوتر الطائفي أهدافه واضحة القصد ولا تحتاج الى تفسير.. لماذا اعتبر من ردّ على التغريدة بأن المقصود هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت فيما هناك قضايا أخرى عالقة امام القضاء منها أحداث الطيونة - عين الرمانة؟".

وأضافت: " ما قاله الرئيس عون في تغريدته ليس نصف الحقيقة بل الحقيقة كلها".

قد يهمك أيضاً

رئيس لبنان: ليس مقبولا عودة السلاح.. واشتباكات بيروت أعادتنا لصفحة سوداء طويناها

© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.