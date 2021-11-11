"أي غفران؟".. لماذا لم يصل تحقيق انفجار مرفأ بيروت إلى نتيجة بعد عام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس اللبناني، ميشال عون، تفاعلا بعد نشره تغريدة اقتبس فيها عن الإمام علي وأن "الأبرياء لا يخافون القضاء" فيما يتعلق بقضية تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.

الأبرياء لا يخافون القضاء... وكما قال الإمام علي "من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن"

وقال عون في تغريدته: "الأبرياء لا يخافون القضاء.. وكما قال الإمام علي ’من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن‘".

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يردّ على الرد على تغريدة رئيس الجمهورية: لماذا اعتبر من سارع الى الرد على تغريدة رئيس الجمهورية نفسه معنياً بها، فما اورده الرئيس عون كان كلاماً في المطلق لم يستهدف احداً، لا بالاسم، ولا بالصفة

الرئاسة اللبنانية من جهتها ردت على التفاعل حول هذه التغريدة قائلة بسلسلة تغريدات: " مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يردّ على الرد على تغريدة رئيس الجمهورية: لماذا اعتبر من سارع الى الرد على تغريدة رئيس الجمهورية نفسه معنياً بها، فما اورده الرئيس عون كان كلاماً في المطلق لم يستهدف احداً، لا بالاسم، ولا بالصفة.."

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: تغريدة الرئيس عون جزء من تربية شكلت حِكم الامام علي واقواله إحدى قواعدها الاساسية والتي يمكن الاستشهاد بها في تلقين تعاليم الاخلاق.. ليس في التغريدة اي مدلولات طائفية، فلماذا محاولة إضفاء ابعاد طائفية على وجهة نظر لا خلاف دينياً عليها

وتابعت: "تغريدة الرئيس عون جزء من تربية شكلت حِكم الامام علي واقواله إحدى قواعدها الاساسية والتي يمكن الاستشهاد بها في تلقين تعاليم الاخلاق.. ليس في التغريدة اي مدلولات طائفية، فلماذا محاولة إضفاء ابعاد طائفية على وجهة نظر لا خلاف دينياً عليها.. التمادي المشبوه والمكرر في اللعب على الوتر الطائفي أهدافه واضحة القصد ولا تحتاج الى تفسير.. لماذا اعتبر من ردّ على التغريدة بأن المقصود هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت فيما هناك قضايا أخرى عالقة امام القضاء منها أحداث الطيونة - عين الرمانة؟".

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: التمادي المشبوه والمكرر في اللعب على الوتر الطائفي أهدافه واضحة القصد ولا تحتاج الى تفسير.. لماذا اعتبر من ردّ على التغريدة بأن المقصود هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت فيما هناك قضايا أخرى عالقة امام القضاء منها أحداث الطيونة - عين الرمانة؟

وأضافت: " ما قاله الرئيس عون في تغريدته ليس نصف الحقيقة بل الحقيقة كلها".