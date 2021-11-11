دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، إن السعودية "افتعلت" الأزمة مع لبنان، وأنها تريد اندلاع حرب أهلية في البلاد، حسب قوله.

وذكر نصر الله، في خطاب تلفزيوني، مساء الخميس، أن السعودية لم تعطِ لبنان أي مساعدة منذ سنوات لأنها تريد حربًا أهلية، مُعتبرًا أنه "من احتمالات الأزمة هو أن السعودية تبحث عن حجة لافتعال أزمة مع لبنان".

واتهم نصرالله السعودية بأنها "تريد من حلفائها في لبنان أن يخوضوا حربًا أهلية مع حزب الله خدمة لإسرائيل وأمريكا".

وأضاف نصر الله: "وزير الخارجية السعودي نفسه اعترف بأن مشكلته مع لبنان هي مع حزب الله، وبالأخص مسألة اليمن، المزاعم السعودية سخيفة والأسخف منها هو فكرة الاحتلال الإيراني للبنان... ويا محلى الاحتلال الإيراني".

وتساءل: "هل نحن حزب يهيمن على لبنان في وقت هو غير قادر على التأثير على تنحية قاضٍ عن ملف معين ولا على إيصال سفن المازوت إلى الشواطئ اللبنانية ولا يستمع إلينا أحد بإعادة التنسيق والعلاقات مع سوريا ومع الشرق؟"

وزعم نصرالله أن السعودية طلبت من إيران التوسط لوقف الحرب في اليمن "لكن الإيرانيين قالوا إن المسألة تتعلق باليمنيين".

كان العراق قد استضاف أربع جولات من المفاوضات بين السعودية وإيران منذ مطلع العام الجاري، لكن المحادثات توقفت بينهما بعد انتخاب الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي وحكومته.

وقال: "الانتصارات في اليمن صنعها قادة يمنيون وعقول يمنية وإذا كنتم تريدون وقف الحرب، فالطريق الوحيد لذلك هو أن تقبلوا بوقف النار ورفع الحصار".

ومنذ 2015، تقود السعودية تحالفًا لدعم الحكومة اليمنية التي تحظى بدعم من الأمم المتحدة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

ويعيش اليمن أزمة إنسانية تعتبر هي الأسوأ، وفق تقارير أممية.