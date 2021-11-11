دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجهت المبتعثة السعودية إلى بريطانيا، ريحان جمعة، كلمة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة ذكرى البيعة السابعة.

كلمة المبتعثة ريحان جمعة دكتوراة في القيادة الإدارية جامعة ريدينج بمناسبة #ذكرى_البيعة_السابعة لمقام خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز_آل_سعود حفظه الله. https://t.co/b0qA3T3wwF

الكلمة المصورة نشرتها الملحقية الثقافية السعودية بالمملكة المتحدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق كتب فيه: "كلمة المبتعثة ريحان جمعة دكتوراة في القيادة الإدارية جامعة ريدينج بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله".

وقالت جمعة في كلمتها: "كمبتعثة سعودية في المملكة المتحدة أبارك للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا وأخص بالتبريكات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه أمير الشباب وأمير الرؤية.."

وتابعت جمعة قائلة: "أبارك أيضا هذا المجد والازدهار والنمو الاقتصادي ابارك لوطني العزيز هذه الرؤية التي حققت العديد منها والرؤى أصبحت طموح والطموح أصبح حقيقة اليوم، اليوم ذكرى البيعة السابعة وذكرى النجاح والنمو والازدهار.."