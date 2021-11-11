دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الحكومة في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فوز الإمارات باستضافة القمة العالمية للمناخ (COP28) في عام 2023.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في حسابه عبر تويتر، الخميس: "نبارك لدولة الإمارات فوزها باستضافة أهم مؤتمر عالمي للمناخ COP28 في عام 2023، مُعتبرًا أنه "اختيار مستحق لدولتنا".

وأضاف: "سنضع كل إمكانياتنا لإنجاح المؤتمر.. وستبقى دولة الإمارات ملتزمة تجاه العمل المناخي العالمي لحماية كوكب الأرض".

نبارك لدولة الإمارات فوزها باستضافة أهم مؤتمر عالمي للمناخ COP28 في عام 2023 .. اختيار مستحق لدولتنا .. وسنضع كل إمكانياتنا لإنجاح المؤتمر .. وستبقى دولة الإمارات ملتزمة تجاه العمل المناخي العالمي لحماية كوكب الأرض.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الشيخ محمد بن راشد إن الإمارات تقدمت بطلب استضافة المؤتمر، وأشار إلى أن الكثير من الدول أيدت طلبها، فيما أكد جاهزية الإمارات للحدث العالمي.