دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستضيف مصر والإمارات قمتي مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، في 2022 و2023.

وتم الإعلان عن اختيار مصر والإمارات على هامش القمة المناخية المنعقدة حاليًا في غلاسكو باسكتلندا.

وستستضيف مصر قمة المناخCOP27 في شرم الشيخ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وقالت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، خلال كلمتها بمؤتمر غلاسكو، إن بلادها ملتزمة "بحمل الشعلة والبناء على النجاحات التي حققتها الرئاسة الحالية، حيث ستبدأ مصر في أقرب وقت في التنسيق لضمان الانتقال السلس لعملية التفاوض ومسار المبادرات والتعهدات الموازية".

وأضافت: "نأمل أن نحقق تقدمًا في مجالات الأولويات، مثل تمويل المناخ والتكيف والخسارة والأضرار، لمواكبة التقدم الذي يأمل العالم أن يحققه في جهود التخفيف والوصول إلى الحياد الكربوني".

في حين ستستضيف الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 في 2013.

وعلّق ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، قائلا: "يسعدنا استضافة دولة الإمارات مؤتمر المناخ "COP28" في عام 2023".

وأكد الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة له عبر تويتر، أن "تنسيق الجهود في العمل المناخي بين دول العالم، فرصة لتعزيز حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ونرحب بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان ازدهار البشرية".

يسعدنا استضافة دولة الإمارات مؤتمر المناخ " COP28 " في عام 2023 .. تنسيق الجهود في العمل المناخي بين دول العالم، فرصة لتعزيز حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ونرحب بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان ازدهار البشرية.

من جانبه، قال رئيس الحكومة في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في حسابه عبر تويتر، الخميس: "نبارك لدولة الإمارات فوزها باستضافة أهم مؤتمر عالمي للمناخ COP28 في عام 2023، مُعتبرًا أنه "اختيار مستحق لدولتنا".

وأضاف: "سنضع كل إمكانياتنا لإنجاح المؤتمر.. وستبقى دولة الإمارات ملتزمة تجاه العمل المناخي العالمي لحماية كوكب الأرض".

نبارك لدولة الإمارات فوزها باستضافة أهم مؤتمر عالمي للمناخ COP28 في عام 2023 .. اختيار مستحق لدولتنا .. وسنضع كل إمكانياتنا لإنجاح المؤتمر .. وستبقى دولة الإمارات ملتزمة تجاه العمل المناخي العالمي لحماية كوكب الأرض.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الشيخ محمد بن راشد إن الإمارات تقدمت بطلب استضافة المؤتمر، وأشار إلى أن الكثير من الدول أيدت طلبها، فيما أكد جاهزية الإمارات للحدث العالمي.