دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، الخميس، عن إجراء تدريب عسكري متعدد الأطراف على عمليات الأمن البحري في البحر الأحمر بمشاركة قوات من الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني ويستمر لـ5 أيام.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي، عبر حسابه على تويتر: " بدأت قوات من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وإسرائيل والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في إجراء تمرين متعدد الأطراف على عمليات الأمن البحري في البحر الأحمر في 10 نوفمبر".

وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية"نافسينت" براد كوبر إنه "من المثير رؤية القوات الأمريكية تتدرب مع شركاء إقليميين لتعزيز قدراتنا الأمنية البحرية الجماعية"، وأضاف: "التعاون البحري يساعد على حماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة، وهما أمران ضروريان للأمن والاستقرار الإقليميين".