وزير خارجية السعودية يتحدث لـCNN عن سعد الحريري وتوسّع حزب الله في لبنان.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد على خطاب حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، الخميس، مذكرا بخطاب أرشيفي له تناول فيه قضية لبنان وصلته بما وصفه بـ"مشروع الجمهورية الإسلامية التي يحكمها صاحب الزمان".

الدولة ذات السيادة هي التي لا تقبل الإملاءات الخارجية حسن نصر الله 11 نوفمبر 2021 https://t.co/Rbyr00t4WL

جاء ذلك في تغريدة للأمير عبدالرحمن حيث اكتفى بالتعليق على مقطع الفيديو الارشيفي لنصرالله بـ" الدولة ذات السيادة هي التي لا تقبل الإملاءات الخارجية.. حسن نصر الله 11 نوفمبر 2021".

مما قاله نصر الله أيضًا: صحيح أننا أقوى حزب سياسي وأقوى حزب مؤثر في الشارع ومن حيث الهياكل التنظيمية .. ولكنه لم يذكر أنه الحزب الوحيد الذي لديه سلاح ثقيل يفوق الجيش وقوى الأمن عشرات المرات.. نسي أن يقول ذلك .. أكيد نسي

وفي تغريدة منفصلة قال الأمير عبدالرحمن: "مما قاله نصر الله أيضًا: صحيح أننا أقوى حزب سياسي وأقوى حزب مؤثر في الشارع ومن حيث الهياكل التنظيمية.. ولكنه لم يذكر أنه الحزب الوحيد الذي لديه سلاح ثقيل يفوق الجيش وقوى الأمن عشرات المرات.. نسي أن يقول ذلك.. أكيد نسي".

وتابع قائلا: " شاهدت خطاب حسن نصر الله الذي وضح فيه أن حزبه لا يهيمن على لبنان وأن إيران لا تهيمن على الحزب وأن دعم الحزب للحوثي هو اعلامي فقط وعليه فإن الموقف السعودي الخليجي من لبنان لا مبرر له.. لازلت تحت وطأة التأثر الشديد من صدقه وغالبت دموعي من شدة اقتناعي بما ساقه من حجج دامغة.. مما قاله حسن نصر الله في خطابه المؤثر أن الدولة ذات السيادة لا تقبل املاءات من الخارج.. معلومة مهمة.. خوش آمديد.. لبيك نصر الله.."